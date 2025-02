Pierina, recuperati messaggi cancellati: cosa è stato trovato nel telefono di Louis

Rimini, 5 febbraio 2025 – Una mole elefantiaca di dati. Da quelli cloud all’attività di sistema. Dagli spostamenti registrati dall’app ’Salute’ del cellulare a residui di testo di vecchi messaggi scambiati tra Manuela e Louis, fino ad un vocale in cui Loris Bianchi, fratello di Manuela, lascia intendere di conoscere il rapporto clandestino tra la parente e Dassilva (“sei il suo super eroe”; “il sentimento che ha per te e il vostro sentimento che avete, è bello forte”).

Caso Pierina, da sinistra Manuela Bianchi, Louis Dassilva e Loris Bianchi. Recuperati i messaggi cancellati sui telefonini

Sono queste le informazioni estrapolate dai dispositivi del 34enne senegalese, nonché le conclusioni messe nero su bianco nella relazione finale della perizia compiuta dal super consulente incaricato dal Tribunale, l’ingegnere Giuseppe Ferraro, che verrà relazionata durante l’udienza del prossimo 10 febbraio, per chiudere il cerchio attorno anche al secondo dei tre incidenti probatori spalancati sul tavolo delle indagini per inchiodare l’assassino di Pierina Paganelli.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata depositata la perizia tecnica finale per quanto riguarda gli accertamenti disposti dal gip Vinicio Cantarini sui dispositivi elettronici in uso a Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio della pensionata 78enne. In tutto, il super perito ha analizzato un cellulare Samsung e un iPhone entrambi in uso all’indagato e con utenze differenti.

Quattro orologi digitali diversi, nonché due laptop anch’essi sequestrati a Dassilva. Il tutto, alla ricerca di riferimenti specifici legati alla sera del 3 ottobre 2023, giorno in cui Pierina venne uccisa a coltellate nel seminterrato di casa in via del Ciclamino 31, e alla giornata successiva, quando il cadavere dell’anziana venne ritrovato.

Così come è stata analizzata anche l’attività dei dispositivi in data domenica 7 maggio a partire dalle 5.30 circa, quando sulla via Coriano, all’altezza del civico 121, è avvenuto il misterioso incidente che ha coinvolto e quasi ucciso Giuliano Saponi: figlio di Pierina e marito di Manuela Bianchi, l’ex amante di Dassilva.

E tra i riferimenti di interesse nella perizia sono finite anche le utenze e le immagini di Manuela stessa e del fratello Loris Bianchi – entrambi assistiti dall’avvocato Nunzia Barzan e dal consulente criminalista Davide Barzan –.

Nello specifico dunque, gli accertamenti hanno permesso di recuperare tracce di scambio di messaggi tra la Bianchi e Dassilva che erano stati cancellati dai cellulari dell’indagato. Scambio di frasi del tipo “Tesoro non è niente, passerà pensando solo e unica persona sei tu”, inviato da Louis il giorno dopo il tremendo incidente di Giuliano. Oppure: “Se ti avessi qui ora, avvicinerei il mio corpo al tuo”, sempre da Dassilva alla ex amante, un giorno di metà luglio 2023. A non emergere dagli accertamenti però sono foto o video che ritraggano l’indagato e l’ex amante insieme.

L’unica foto di Manuela – che per la procura rappresenta il movente alla base del delitto d’impeto compiuto da Louis, per difendere appunto la donna e sé stesso da Pierina, vista come (sostiene sempre la procura) un ostacolo alla loro relazione – risulta essere quella del suo profilo Whatsapp. Unica traccia multimediale tra “decine di migliaia di foto” e video complessivamente esaminati: “Nessuno di questi ritrae Bianchi Manuela”, recita la consulenza finale.

Mentre vengono cristallizzati – essendo gli accertamenti compiuti in incidente probatorio – gli spostamenti ed utilizzi dei dispositivi da parte di Louis la notte del delitto. Quella sera l’indagato ha fatto registrare un’attività dell’app Salute fino alle 21.46, per poi riprendere alle 22.38 con 15 passi. Nel mezzo, il nulla. Solo una breve attività di sistema del secondo cellulare alle 22.16 (alle 22.17 per la procura Dassilva sarebbe transitato al di sotto della cam3 della farmacia).

Orari analoghi anche per le acquisizioni cloud, che hanno evidenziato come tra le 20.54 e le 22.54 Louis non abbia compiuto navigazioni. Mentre quando Giuliano è stato investito, il 7 maggio intorno alle 5.30, la prima attività di Dassilva risale alle 5:47 per un collegamento a YouTube.