L’addio a Pierina: è il giorno del dolore, funerale ‘blindato’

Rimini, 14 ottobre 2023 – E’ il giorno dell’addio a Pierina Paganelli, uccisa con 17 coltellate il 3 ottobre scorso in via del Ciclamino. Alle 10.30 è iniziata, nella sala del Regno di Bellariva, la cerimonia funebre.

La comunità dei Testimoni di Geova si stringe in un grande abbraccio attorno al dolore di parenti e amici dell’ex infermiera in pensione, il cui assassino al momento non ha ancora un volto è un nome.