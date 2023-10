Pierina Paganelli “sapeva che la nuora aveva l’amante”

Rimini, 10 ottobre 2023 – L’ennesimo tassello del giallo di Rimini arriva per bocca di Gianfranco Saponi, l’ex marito di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa il 3 ottobre scorso, al suo rientro a casa dopo un incontro di preghiera. Il killer ancora senza nome le ha teso un agguato sulle scale dei sotterranei del suo condominio e l’ha uccisa con 17 coltellate.

Pierina Paganelli, uccisa con 17 coltellate la sera del 3 ottobre a Rimini

Leggi anche: Risparmiata la nipotina di 16 anni della vittima / La sorella di Pierina minacciata: “Ora tocca a te”

“Pierina sapeva che Manuela, la nuora, aveva una relazione con il vicino”, spiega Saponi alle telecamere della ‘Vita in diretta’. Saponi vive da molti anni in Germania ed è tornato a Rimini per i funerali dell’ex moglie. E’ stata proprio Manuela Bianchi a trovare il corpo straziato di Pierina, la mattina del 4 ottobre.

Saponi ha anche riferito che "Manuela gli aveva detto che prima dell'incidente lei e il marito si erano lasciati”, confermando l'ipotesi che la relazione con il vicino di casa era cosa nota in famiglia. La rottura della relazione era poi rientrata proprio a causa della misteriosa aggressione di cui il Giuliano Saponi è stato vittima a maggio scorso.

Saponi, che non si spiega l'accanimento delle 17 coltellate, ipotizza “un odio religioso” tra i possibili moventi della morte di Pierina Paganelli, che era testimone di Geova. “Forse l'hanno seguita - ha detto - bisognerebbe indagare diversamente”.