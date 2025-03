Caso Pierina, Loris Bianchi convocato dalla polizia stradale

10:52

Le indagini sull'incidente di Giuliano Saponi

A quanto pare, quindi, la Stradale sta ancora indagando sull'incidente avvenuto il 7 maggio del 2023, quando Saponi fu ritrovato privo di sensi in un fossato mentre andava al lavoro in bicicletta. L'ipotesi investigativa all'epoca fu di un investimento accidentale per cui il marito della Bianchi era stato ridotto in fin di vita qualche mese prima che la madre, Pierina Paganelli appunto, fosse ritrovata cadavere nel garage di via Del Ciclamino.