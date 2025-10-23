Pierina, processo da record. Quasi cento testimoni ammessi tra consulenti, vicini e parenti

di Francesco ZuppiroliSi preannuncia essere il processo dei record. Quello che vede imputato Louis Dassilva come presunto autore – secondo l’accusa della procura – dell’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana assassinata a coltellate in via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre 2023, avrà infatti un numero da capogiro di testimoni da sentire in contraddittorio tra le parti, a partire dal prossimo 10 novembre. Tra le mastodontiche liste di testi (122 per l’accusa e 149 per la difesa) presentate dalle parti alla Corte d’Assise con richiesta di ammissione, è vero che i giudici togati e popolari hanno sfalciato parecchio, ma mantenendo comunque una cifra elefantiaca di persone da sentire, attestata su un totale di 95. Quasi cento testimonianze fisiche (quindi non tenendo conto di chi verrà chiamato a deporre su diverse questioni) che al netto di possibili ritocchi nel corso del processo – ad esempio con l’aggiunta di Manuela Bianchi, ex amante dell’imputato – porteranno a deporre davanti all’Assise numerosissimi volti emblematici del giallo di Pierina Paganelli.

Non solo, infatti, verrà escusso lo stesso imputato in primis. Oltre a Dassilva, verranno sentiti la moglie Valeria Bartolucci, Loris Bianchi, fratello di Manuela, la figlia di Giuliano, Giorgia. E poi Giuliano stesso, insieme con i fratelli Giacomo e Chiara Saponi, figli di Pierina. Ma anche un vero e proprio esercito di consulenti di parte, pubblici ufficiali, giornalisti, detective. Sì perché scorrendo la lista complessiva di teste, nella quale quaranta nomi sono condivisi tra pubblica accusa e difesa dell’imputato Louis Dassilva, spuntano volti vecchi e nuovi dell’odissea investigativa che è stato l’omicidio di Pierina Paganelli.

Anzitutto ci sarà la criminologa Roberta Bruzzone. Esponente del pool difensivo di Dassilva, la cui presenza era stata contestata all’apertura del dibattimento dalla procura. Bruzzone invece è stata inserita infine nella lista di nomi per le deposizioni, così come tutti gli altri consulenti delle parti, oltre che quelli incaricati dal gip Vinicio Cantarini durante le indagini. In lista è stato inserito anche il super investigatore Ezio Denti, inizialmente incaricato dai Bianchi e Bartolucci-Dassilva quando i quattro erano ancora un ’fronte comune’ nella fase iniziale dell’inchiesta: prima dell’affiorare con violenza della relazione extraconiugale tra Dassilva e Manuela.

Il maxi-processo contro il 35enne senegalese entrerà dunque nel vivo a partire dalla prossima udienza calendarizzata il 10 novembre, quando tra le 9.30 e le 17.30 al pm Paci è stata fornita una ’finestra temporale’ entro cui inserire i testimoni che riterrà. Stando a quanto trapela, il processo partirà dalla figura di Pierina Paganelli e quindi i rapporti familiari della vittima dell’omicidio. Per questo i primi a deporre saranno proprio i figli di Pierina, Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi, in un ordine che verrà stabilito una volta notificate le convocazioni. Il maxi-processo dei record, ora, è davvero cominciato.