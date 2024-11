Pierina, giorno cruciale per la prova regina: chi è l’uomo ripreso nel video?

Rimini, 15 novembre 2024 - “Louis ci ha detto di non essere il colpevole e di non essere colui che transita nella ripresa della cam3 della farmacia di via del Ciclamino, del 3 ottobre alle 22.17. Quindi è tranquillo”.

A garantirlo è l’avvocato Andrea Guidi, entrando questa mattina nel palazzo di giustizia di Rimini dove si terrà l’udienza di conferimento incarico al perito del Tribunale per svolgere gli accertamenti sulla prova regina del delitto di via del Ciclamino.

Omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva è l'unico indagato ed è accusato di essere l'uomo che passa davanti alla telecamera della farmacia la sera del delitto

Un’udienza a cui parteciperà in presenza anche lo stesso Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli e in carcere dal 16 luglio. “Quello di oggi è un passaggio cruciale riguardo una delle questioni più importanti di questo procedimento - scandisce l’avvocato Riario Fabbri, legale di Dassilva -. Noi abbiamo fatto delle osservazioni precise e ci aspettiamo che vengano prese in considerazione e che vengano formulati quesiti che possano permettere di determinare chi sia l’ignoto nel video del 3 ottobre, cristallizzando la prova. Ci sarà una questione inerente alle luci da ripristinare per accordare a Dassilva di sottoporsi all’esperimento”.

Secondo l’avvocato Guidi, poi, ci sono “elementi significativi in senso favorevole a Louis Dassilva. Ritengo particolare la rifrazione degli occhiali alla stessa altezza tra il video del 3 ottobre e 30 settembre, dove a transitare è il vicino di casa Emanuele Neri”.

Dopo gli avvocati dell’indagato hanno raggiunto il tribunale anche gli avvocati Marco e Monica Lunedei, che rappresentano i figli di Pierina Paganelli, e il consulente criminalista Davide Barzan, in compagnia della nuora della vittima ed ex amante dell’indagato, Manuela Bianchi. Quello che avverrà oggi in aula sarà il primo incontro tra la Bianchi e Dassilva dal giorno dell’arresto del senegalese.