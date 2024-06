Pierina, rebus movente. "Uccisa perché era una minaccia"

Prosegue il giro di audizioni nell’inchiesta legata all’omicidio di Pierina Paganelli. Dopo la figlia di Manuela Bianchi e Giuliano Saponi e un cugino della stessa Bianchi, martedì prossimo toccherà all’unico indagato, Louis Dassilva, sottoporsi ad interrogatorio davanti al pm Daniele Paci. Nel frattempo l’altro ieri sono state sentite dagli investigatori della squadra mobile, guidata dal commissario capo Marco Masia, alcune amiche di Manuela Bianchi, nuora dell’infermiera di 78 anni, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023 nel garage sotterraneo di via Del Ciclamino, a Rimini. In particolar modo, gli investigatori avrebbero posto alle amiche, in qualità di persone informate sui fatti, domande riguardanti il rapporto tra la stessa Bianchi e la famiglia Saponi. Ma si sarebbero soffermati anche sulla relazione extraconiugale tra Manuela e il vicino di casa, il metalmeccanico senegalese di 34 anni Louis Dassilva. Possibile che Pierina sapesse di quel flirt segreto – secondo alcuni, proseguito anche dopo l’omicidio – o che comunque avesse incominciato a nutrire dei sospetti sulla presenza di un altro uomo nella vita della moglie del figlio Giuliano? Louis – questa è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti – potrebbe aver visto nella Paganelli, sua vicina di casa, un ostacolo alla prosecuzione della storia con Manuela, ma anche una minaccia al suo matrimonio con la moglie Valeria Bartolucci. Le amiche avrebbero confermato l’esistenza di quel legame amoroso, un’infatuazione vera e propria da entrambe le parti.

Lorenzo Muccioli