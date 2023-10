Pierina, sequestrato il telefono della nipote

RIMINI

Non lasciano nulla al caso gli investigatori della squadra mobile nella caccia serrata all’assassino di Pierina Paganelli a quasi un mese dall’omicidio in via del Ciclamino a Rimini. E per cristallizzare ogni singolo minuto di quella sera del 3 ottobre, quando la 78enne è stata uccisa alle 22.15 con 29 coltellate, la polizia venerdì sera si è presentata ancora in via del Ciclamino per sequestrare anche il cellulare della nipote 16enne della vittima. La figlia di Manuela Bianchi e Giuliano Saponi ha così consegnato agli inquirenti il proprio apparecchio, che sarà ora setacciato da cima a fondo anche alla ricerca di riscontri sugli orari delle fotografie scattate da Manuela a suo fratello Loris la sera del delitto. Quelle stesse foto – pochi scatti in cui il giardiniere è immortalato disteso sul pavimento mentre gioca col cane (che non compare) – mamma Manuela le aveva inviate infatti anche alla figlia e l’interesse degli investigatori adesso è comparare tutti gli orari con quel 22.4822.50 indicato nei file. Non solo. Perché gli investigatori per accertare gli alibi delle persone più vicine alla vittima – in questo caso la ricostruzione di Loris Bianchi – si stanno concentrando anche sulla telecamera che ha ripreso l’arrivo a casa a Riccione dell’auto del giardiniere, dopo la cena in famiglia di quel 3 ottobre. La videocamera, infatti, riprenderebbe il veicolo, ma non chi si trovasse alla guida in quel momento.

Il cellulare della 16enne va così ad aggiungersi a un lungo elenco di reperti raccolti dagli investigatori e già spediti ai laboratori romani della Scientifica, ancora al lavoro per esaminare e analizzare il dna di tracce biologiche, alcune ritenute presumibilmente di sangue, rilevate su alcuni oggetti in uso ai quattro che – loro malgrado – sono finiti nel cono dei sospetti. Non solo fazzoletti e asciugamani sequestrati da casa di Duilio Bianchi, a Roma si trovano anche alcuni coltelli e taglierini sequestrati a Manuela, al fratello Loris e al vicino di casa Louis Dassilva.

f. z.