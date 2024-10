Pierina, un anno dall’omicidio: "Nostra madre una donna gioiosa. Massima fiducia nella giustizia"

Non ci saranno televisori accessi oggi, nelle case di Chiara, Giacomo e Giuliano. Gli schermi con ogni probabilità resteranno spenti, muti. Quasi a voler silenziare – almeno per un giorno – l’assordante frastuono che nell’ultimo anno ha avvolto il dramma di loro madre, trasformando, purtroppo, un delitto orribile in un gigantesco show mediatico. Oggi, per i tre figli, è il giorno del dolore. Il giorno del ricordo di Pierina Paganelli, l’ex infermiera in pensione di 78 anni, massacrata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023, di ritorno da un incontro di preghiera dei testimoni di Geova, lì nel garage sotterraneo del suo palazzo, in via del Ciclamino.

Un anno. Tanto tempo è passato. In mezzo ci sono state le indagini della squadra mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia, e del pm Daniele Paci. Che hanno portato all’arresto del 34enne senegalese Louis Dassilva – vicino di casa di Pierina e amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi – ma che di fatto non hanno, almeno per ora, sciolto completamente tutti i dubbi di un mistero fitto e intricato. "La nostra fiducia negli operatori di giustizia, che ci stanno accompagnando e sostenendo in questo doloroso percorso, è granitica e non abbiamo dubbi sul fatto che si riuscirà a fare definitivamente luce su quanto accaduto" dicono i figli di Pierina, che stanno portanto avanti la loro personale battaglia al fianco degli avvocati Marco e Monia Lunedei.

A chi gli chiede di descrivere la mamma, Chiara, Giacomo e Giuliano rispondono che un suo ritratto "sarebbe pieno di colori, un’esplosione di colori, perché lei sapeva trasmettere al contempo serenità e gioia. Tutte le volte che pensiamo a lei ci vengono in mente solo ricordi positivi e allegri, tanto che ci chiediamo come sia possibile tutto questo, con il dubbio di non essere obiettivi. Dopotutto nostra madre ha attraversato prove e momenti difficili nella sua vita, solo da ultimo l’incidente occorso a Giuliano, eppure non l’abbiamo mai vista affranta o sconfitta, anzi, è sempre rimasta positiva, forte, convinta che le cose si sarebbero messe a posto... ma non da sole, dandosi da fare: per questo, oltre ai tanti bei ricordi, ci ha lasciato tanti begli insegnamenti" aggiungono i figli.

Quindi un ringraziamento alle "innumerevoli persone che ci hanno dimostrato in questo lungo anno trascorso dalla sua morte, sincera solidarietà e vicinanza per quanto accaduto a lei ed alla nostra famiglia. Pur nel pieno rispetto del diritto di cronaca – è la conclusione dei figli della vittima – addolora vedere che, personaggi senza titolo alcuno e senza scrupoli abbiano speculato e stiano continuando a speculare su questa tragedia al solo fine di perseguire una propria notorietà personale".

Lorenzo Muccioli