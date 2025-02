Caso Pierina, Valeria interrogata a sorpresa: sotto la lente un audio misterioso, ma lei non risponde

Rimini, 20 febbraio 2025 – È successo tutto in un baleno. Un fulmine investigativo che in via del Ciclamino si è materializzato alle 16.30 di ieri pomeriggio, quando gli agenti della squadra mobile si sono presentati al civico 31, terzo piano, per convocare Valeria Bartolucci in procura per rendere sommarie informazioni testimoniali. Un ‘interrogatorio’ a sorpresa alla moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’assassinio di Pierina Paganelli, che però è durato pochissimi minuti. Giusto il tempo per la compagna di Dassilva di dire al pm Paci e agli agenti della squadra mobile che si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere: suo diritto legittimo in quanto coniuge di una persona sottoposta a indagini. La Bartolucci è quindi subito dopo uscita dal palazzo di giustizia di Rimini senza rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito alla convocazione e facendo così ritorno in via del Ciclamino.

Valeria Bartolucci e il marito Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli (foto Migliorini)

Stando a quanto si apprende, alla donna sarebbe stato fatto ascoltare un audio. Una registrazione dal contenuto non meglio precisato, ma ritenuta di grande valenza investigativa dagli inquirenti che da oltre sedici mesi sono al lavoro per fare luce sulla morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate lo scorso 3 ottobre 2023 mentre era di ritorno a casa da un incontro di preghiera. Un ennesimo colpo di scena nel canovaccio imprevedibile di un’inchiesta complessa che non esclude come nei prossimi giorni potrebbe esserci una nuova convocazione in procura per sommarie informazioni testimoniali. Questa volta, toccherebbe a Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante dell’indagato.

Tutto mentre sul tavolo dell’indagine resta ancora aperto un incidente probatorio i cui esiti tengono le parti con il fiato sospeso e in trepidante attesa del 28 aprile, giorno in cui si terrà l’udienza per relazionare gli esiti degli accertamenti compiuti dal super perito del Tribunale sul filmato della cam3. Quel filmato che alle 22.17 del 3 ottobre 2023 immortala una persona attraversare via del Ciclamino. Una persona che per la procura sarebbe da identificare in Louis Dassilva, di ritorno a casa dopo essersi disfatto dell’arma del delitto o essersi assicurato che nessuno si fosse accorto delle urla di Pierina. Per la difesa del senegalese, però, quella figura sarebbe invece un vicino. Per scoprirlo, entrambi i protagonisti sono stati coinvolti nell’esperimento i cui esiti potrebbero essere determinanti.