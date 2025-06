Pierina, la versione di Valeria: “So che Louis è innocente, non potrei mai vivere vicino a un assassino”

Rimini, 14 giugno 2025 – Una lunga intervista-fiume. Rilasciata a pochi giorni dall’udienza preliminare fissata per il 23 giugno prossimo, che vedrà in aula, davanti al gup Raffaele Deflorio, suo marito, Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Valeria Bartolucci, la moglie del 35enne senegalese in carcere dal luglio scorso, è tornata a fornire la sua versione dei fatti, nel corso dell’ultima puntata di Ore 14, il programma di Rai 2.

Valeria Bartolucci, moglie dell’unico indagato Louis Dassilva (nel tondo)

Intervistata da Milo Infante, Bartolucci ha ribadito più volte la sua fiducia nell’innocenza del marito, oggi in carcere con l’accusa di omicidio aggravato. È stata proprio Valeria a collocare Louis sul divano di casa, pochi minuti prima che l’aggressione venisse consumata, anche se il suo racconto non è mai stato ritenuto pienamente attendibile dagli investigatori.

Valeria, ancora una volta, è tornata a ribadire di non credere che il marito, Louis, possa essere l’autore del delitto di via del Ciclamino.

“Anche se io non sono un familiare di Pierina, è giusto che chi l’ha uccisa venga punito. Non che venga punito uno qualunque. Sto accanto a Louis perché è in carcere innocente, e su questo non gli toglierò mai il mio supporto perché sono sicura che a parti inverse lui avrebbe fatto lo stesso con me”. Alla domanda se lo difenderebbe anche se fosse colpevole, ha replicato: “No. Perché non vorrei vivere vicino a un assassino”. “Diciamo che questa vicenda è stato un po’ uno spartiacque – ha aggiunto Bartolucci – nel senso che ha rivelato chi era veramente un amico, chi era una persona che stava nella mia vita. Non tutti, però qualcuno si è rivelato, diciamo così, un amico più di convenienza che reale”.

Bartolucci ha quindi commentato, in studio, un audio con alcune frasi di Manuela Bianchi, nuora della vittima e a lungo amante clandestina di Dassilva. La stessa donna che ha raccontato agli inquirenti di aver incontrato il 35enne senegalese, la mattina del 4 ottobre del 2023, nel seminterrato del palazzo, a pochi metri dal corpo senza vita di Pierina, diventando in questo modo la sua principale accusatrice. “Ad ascoltare quest’audio, sinceramente ogni volta provo una sorta di sconcerto, perché a parte che, a mia personale interpretazione, qui si evince tutta l’invidia che la signora Bianchi ha sempre provato nei miei confronti, a mio personalissimo parere”. Poi Valeria è tornata sull’omicidio e sulle accuse mosse nei confronti del marito.

“Perché la procura ha puntato subito verso Louis dal primissimo giorno? Evidentemente qualcuno li aveva imbeccati in quella direzione. Perché eravamo al giorno zero, il giorno del rinvenimento. Quindi qualcuno aveva già suggerito. Questa non era una certezza, era una mia sensazione”.

Valeria si è soffermata anche sul video della cam 3 della farmacia via del Ciclamino, a lungo considerato la prova regina dagli inquirenti, che mostra una sagoma sconosciuta alle 22.17 del 3 ottobre 2023. L’esito dell’incidente probatorio ha dimostrato che non è possibile distinguere con certezza il colore della pelle della figura immortalata. “Possiamo dirlo con certezza che non è Louis la persona che passa davanti alla cam 3. Però intanto Dassilva è finito in carcere, proprio sulla base di questa immagine”. Rispetto alla storia d’amore extraconiugale tra Dassilva e Manuela, ha aggiunto Valeria, “non ho mai detto di non essere arrabbiata. Ho sempre detto che secondo me le due vicende corrono su due binari diversi. La vicenda privata – se e quando Louis uscirà dal carcere – avrà una sua evoluzione. Che adesso non mi sento di anticipare, ma ci sarà. Ci saranno degli sviluppi. Non è che tutto tornerà esattamente com’era prima”. “Sicuramente un conto è accettare i tradimenti – ha aggiunto Bartolucci – Un conto è accettare un marito assassino. Questo lo siamo capaci tutti di distinguere”.