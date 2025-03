Pierina, voci registrate dopo l’omicidio: il killer ‘catturato’ nell’audio

Rimini, 30 marzo 2025 – Il suono della verità o solo rumori di difficile attribuzione e pertanto destinati a rimanere tali? È senza mezze misure il destino dell’audio registrato dalla telecamera nel garage di via del Ciclamino sia in concomitanza delle 22.13, quando Pierina Paganelli è stata uccisa, che il giorno dopo, tra le 8.09 e le 8.20, quando Manuela Bianchi ha scoperto il cadavere e chiamato i soccorsi dopo 11 minuti.

Ma per tracciare meglio i contorni della valenza che quel sonoro potrà rivestire – anche per il punto in cui è giunta l’inchiesta e quindi sulla decisione per la scarcerazione di Louis Dassilva – ci sono ora sul tavolo, in attesa di formale deposito, alcune perizie fonometriche ritenute dalle parti di grande interesse.

Soprattutto per quel che riguarda la sera dell’omicidio. In questo momento infatti si sono concentrati sia gli investigatori della squadra mobile, diretti dal commissario capo Marco Masia, che gli avvocati difensori di Louis Dassilva, in carcere dal 16 luglio poiché indagato per l’omicidio di Pierina. Nello specifico, stando a quanto trapela, in una perizia fonometrica della procura sarebbe stata isolata una voce maschile: udibile e distinguibile al termine delle terribili urla della vittima subito dopo la sequenza da circa 11 secondi che è durata l’aggressione omicidiaria la sera del 3 ottobre ’23. Una specie di verso nella sua forma grezza, che però una volta raffinato andrebbe nella direzione appunto di una voce maschile, che pare rivolga anche alcune parole alla vittima. Resta tutto da capire però se queste parole a seguito della perizia siano prima di tutto comprensibili e state effettivamente ricondotte con certezza a una persona in particolare e, nel caso, a chi.

Ma non è tutto. Poiché nella stessa registrazione della sera del 3 ottobre, sarebbe stata isolata anche una voce femminile. Non è chiaro anche qui se questa voce possa essere della stessa Pierina Paganelli, magari distorta dall’agonia, oppure appartenere a un’altra presenza femminile sulla scena del crimine. Ma la rilevanza di questo dettaglio è stata palesata anche durante l’incidente probatorio per cristallizzare la testimonianza di Manuela Bianchi, quando alla donna lo stesso pm Paci, facendo riferimento a questa risultanza investigativa, ha chiesto di confermare se al momento del delitto lei si trovasse, come ha sempre sostenuto, in casa al terzo piano, insieme al fratello e alla figlia. Conferma che in aula la Bianchi ha effettivamente verbalmente fornito al pm.

l.m.

f.z.