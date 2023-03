Piero, la prospettiva secondo D’Alessio

‘Piero della Francesca, Sorella Prospettiva. Inizio di Piero’ è il libro di Pasquale D’Alessio che verrà presentato domani alle 17,30 al centro della Pesa, nella biblioteca di via Lazio 10. Non sarà una semplice presentazione, ma un evento al quale parteciperanno lo scrittore Ennio Grassi e il cantautore Manlio Santini. D’Alessio ha indagato la vita del giovane Piero, del ragazzo che gira per le botteghe di Sansepolcro e osserva, impara l’arte degli artigiani del borgo. Un ragazzo non comune, che scopre la luce, la linea e va alla ricerca della prospettiva. L’autore segue la vita del giovane nel suo arrivo a Firenze fino all’incontro con l’arte di Masaccio, del Beato Angelico, di Masolino e il giorno in cui conobbe Leon Battisti Alberti in un percorso di vita che lo condusse a Rimini. Alla presentazione parteciperà anche l’assessora alla cultura Sandra Villa.