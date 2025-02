Pierpaolini, spirito ribelle innamorato della politica

"Un vero liberale e un poeta della politica". Marco Lombardi ha ricordato così Massimo Pierpaolini, politico molto noto tra la Valconca e Riccione, scomparso nella giornata di lunedì a 68 anni. Da tempo combatteva contro la malattia. "Si aggiunge tristezza a tristezza. Un altro caro amico che se ne va", ricorda Lombardi. Pierpaolini aveva vissuto la sua esperienza politica tra Saludecio e il consiglio provinciale. Era stato eletto nel consiglio comunale del suo Comune nel giugno del 1999 nelle fila di Forza Italia, lasciando il segno per l’intera legislatura. Sempre in quell’anno entrò nel consiglio provinciale, una carica che tenne per una decina di anni fino al 2009.

Politico schietto e diretto era apprezzato non solo nella sua area politica tanto che ricoprì, seppur all’opposizione, la carica di presidente della Commissione bilancio provinciale per una legislatura. A ricordarlo ieri anche il gruppo Forza Italia Valconca. "Annunciamo la scomparsa dell’amico Massimo Pierpaolini, già coordinatore di Forza Italia Valconca. Tutto il partito porge alla famiglia le più sentite condoglianze per la dolorosa perdita".

Pierpaolini, storico esponente del partito Repubblicano all’inizio della carriera, era "una persona che valeva la pena di conoscere", ricorda Claudio Di Lorenzo che gli sedette accanto sui banchi della Provincia. Per il suo paese si spese fin dalla giovane età. Tra gli anni Ottanta e i novanta ricoprì il ruolo di presidente della Pro loco. L’attaccamento al suo Comune e la sua visione della Valconca lo portarono trent’anni più tardi, nel 2016, a sostenere il comitato del No al referendum sulla fusione tra i comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio. Il suo impatto fu determinante tanto che a Saludecio vinse il No e questo fece saltare la fusione.

In fondo Pierpaolini era parte dell’anima del paese, come ricordano sulla pagina politica i Cammini di Saludecio. "Se ci si avvicinava alla politica di Saludecio, era impossibile non incontrare Massimo Pierpaolini. Con lui, Saludecio ha visto arrivare ‘Miss Italia’ ed è nata l’idea di candidare Rimini per le Olimpiadi. Una persona fuori dagli schemi, che con determinazione percorreva strade poco convenzionali, ottenendorisultati, anche solo nell’intessere relazioni. Chiunque lo abbia conosciuto, anche solo per una chiacchierata, ne conserverà sicuramente un bel ricordo. Riposa in pace, Massimo. Divertiti da lassù mentre ci guardi, sempre un passo avanti a noi".