Pietrangeli e Gigli ai box, mister Troise incrocia le dita

Emanuele Troise guarda l’infermeria e incrocia le dita. Pietrangeli e Gigli, alla ripresa degli allenamenti dopo la gara di Gubbio, non sono tornati a correre con i compagni. Entrambi ai box per infortunio. Un guaio muscolare per Pietrangeli, un problema alla caviglia sinistra per Gigli, uscito malconcio dai novanta minuti dell’ultima di regular season. Solo presumibilmente domani se ne saprà di più su un possibile recupero lampo dei due difensori centrali. Un guaio non da poco per mister Troise a pochi giorni dall’inizio dei playoff. Restano, invece, sicuramente indisponibili Rosini e Iacoponi, mentre il tecnico partenopeo si augura di recuperare nella loro condizione migliore anche Malagrida e Leoncini, entrambi comunque convocati già per la gara di domenica scorsa in Umbria. Oggi giornata di scarico per i biancorossi, poi si parte con la settimana tipo in vista del match di martedì prossimo. Quello da dentro o fuori.