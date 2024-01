Pietrangeli vola in B, la spunta il Sudtirol. Ma resta a Rimini per questa stagione

Nicola Pietrangeli tra qualche giorno, forse tra qualche ora, sarà un giocatore del Sudtirol. Affare fatto per l’acquisto del difensore del Rimini da parte del club di Bolzano che ormai da un anno segue con attenzione il centrale romano. Che in serie B ci giocherà, sì, ma dalla prossima stagione. Infatti, l’accordo (per il momento ancora verbale) tra i due club prevede che Pietrangeli resti in Romagna fino al termine della stagione. Una buona notizia per mister Troise che non dovrà, così, rinunciare al proprio miglior difensore in un momento cruciale della stagione. Dopo tre stagioni, quindi, compresa quella attuale che ancora manca di una parte, si concluderà l’avventura in riviera di Pietrangeli. Che a Rimini c’è arrivato con Rota al comando, in serie D. E di strada ne ha fatta con addosso la maglia a scacchi. Partito dalla seconda linea, proprio in quel campionato nel quale i biancorossi sapevano di non poter fallire il ritorno tra i prof, il difensore di Genzano di Roma è stato capace di prendersi una maglia nell’undici titolare. Passo dopo passo, allenamento dopo allenamento. Poi, alla scoperta della C, Pietrangeli c’è andato per la prima volta la scorsa stagione con il Rimini. E il salto di categoria non l’ha sofferto affatto diventando, giornata dopo giornata, una ‘colonna’ del Rimini allora guidato da Gaburro. Tanto da attirare l’attenzione della cadetteria. Sudtirol in testa. Il club di Bolzano lo ha seguito spesso da vicino con il ds Paolo Bravo (ex biancorosso e riminese d’adozione) che con il ‘Romeo Neri’ ha una certa confidenza. Il trasferimento dal mare alla montagna è stato ritardato la scorsa estate dal cambio di società in Piazzale del Popolo e da quell’infortunio che ha messo in salita l’inizio di stagione di Pietrangeli. Che quando il suo posto, al centro della difesa, se l’è ripreso si è visto eccome. Ed ecco tornare alla carica le potenze di fuoco della B. Insieme al Sudtirol nella corsa ci sono anche Brescia e Feralpisalò. Ma pure la Reggiana. Alla fine la spunta il club di Bolzano che ha pronto per lui un triennale. Nelle tasche del Rimini, che perde un giocatore che ormai è diventato una certezza per la categoria, ci resta qualchesa. Sarebbe potuto essere di più se, con un po’ di lungimiranza al difensore, in scadenza di contratto a giugno, fosse stato rinnovato il contratto con un po’ d’anticipo. Così non è stato. Pietrangeli a fine stagione spiccherà il volo, ma per il momento è decisamente necessario alla causa biancorossa. Società che ha ancora qualche giorno di tempo, esattamente fino a venerdì della prossima settimana, per mettere a posto quel pacchetto difensivo che ha bisogno di essere corretto. Il tempo stringe, gli esterni ancora latitano.