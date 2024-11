Pil in crescita, debito giù: ora i conti tornano

"San Marino affronta un percorso di crescita sostenuto, supportato da riforme strutturali e opportunità di integrazione europea". Lo dice il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti commentando il responso dell’agenzia di rating ‘Standard & Poor’s’. Che ha assegnato alla Repubblica di San Marino i rating di credito sovrano in valuta estera e locale a lungo e breve termine ‘BBB-/A-3’. Le prospettive sono stabili. "Ci aspettiamo – si legge in una nota dell’agenzia statunitense – che la crescita del Pil reale di San Marino si rafforzi all’1,0% quest’anno e ulteriormente nei prossimi anni, sostenuta da una forte domanda interna e dalla prevista ripresa nei principali partner commerciali, dopo un rallentamento nel 2023. Inoltre, crediamo che la prossima attuazione dell’accordo di associazione con l’Ue sarà utile a migliorare gli standard di governance e promuovere la crescita economica, rendendo il sistema più integrato e competitivo"". S&p valuta positivamente l’attuazione da parte del governo delle riforme del mercato del lavoro e del sistema pensionistico e i progressi nella ristrutturazione del settore bancario tramite l’istituzione di un veicolo speciale, Asset Management Company (Amc), "che ha ridotto sostanzialmente le esposizioni non performanti al 24,6% dei prestiti a livello di sistema a giugno di quest’anno dal 55% di aprile 2023".

Prevediamo, si legge ancora, "che il debito pubblico netto, comprese le passività rimanenti relative alla risoluzione della Banca nazionale sammarinese, scenderà da circa il 64% del Pil nel 2023 a circa il 60% nel 2027, in assenza di qualsiasi ulteriore supporto diretto del sistema bancario oltre alle nostre attuali proiezioni". Secondo l’agenzia di rating le prospettive stabili "bilanciano i rischi per la performance economica di San Marino derivanti dalla domanda esterna più debole con ulteriori miglioramenti nella posizione di bilancio del governo e la risoluzione delle sfide in sospeso nel settore bancario". "Un miglioramento della posizione di bilancio – sottolineano dalle Finanze – potrebbe condurre a un potenziale innalzamento del rating, soprattutto se il rapporto debito pubblico/Pil diminuisse più velocemente del previsto. Rimane fondamentale monitorare l’evoluzione del settore bancario e la gestione del debito pubblico per garantire una stabilità economica a lungo termine".