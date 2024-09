Pini abbattuti in via del Giglio. Gli ambientalisti sfilano in corteo

Gli ambientalisti di Rimini organizzano per domenica 8 settembre alle ore 11 una camminata di protesta a Cattolica per il taglio dei pini in via Del Giglio, la camminata partirà dall’incrocio tra via del Giglio e via dei Lillà e terminerà al Parco della Pace (passando per via Primule e via Carpignola). "Una passeggiata ecologica", anche con valore di riflessione culturale, in prospettiva futura per il territorio, e non solo a Cattolica. "Sarà una camminata aperta, alla cittadinanza, all’associazionismo – spiegano i promotori – un’occasione per parlare anche di criticità simili in altri Comuni della provincia di Rimini e nella regione Emilia Romagna, per proporre un diverso modello di sviluppo sociale ed urbano".

Sarà dunque un’iniziativa di riflessione ecologica e sociale in un momento in cui il tema del verde urbano è al centro dell’attenzione in tanti Comuni del territorio riminese dove vi sono progetti che non sempre si uniscono alla salvaguardia del verde. Durante la passeggiata si rifletterà anche sul tema delle temperature cittadini, con o senza alberature, con o senza ombra. In via Del Giglio saranno tagliati complessivamente 78 pini, ed una parte è già stata abbattuta.

Il tema è al centro dibattito politico cittadino da un paio di mesi con sit-in, raccolte firme, campagna mediatica, anche per la programmazione urbanistica futura a Cattolica di altre vie dove insistono altri alberi e vi sono sempre problemi di sicurezza e gestione stradale. Nei prossimi mesi, certamente, se ne tornerà a discutere ancora.

lu.pi.