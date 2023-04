Pini abbattuti in viale Dante "Piantarne altri? Difficile"

Al posto dei pini abbattuti in viale Dante potrebbero non essere piantumati altri pini. In municipio hanno deciso di prendersi tutto il tempo per fare valutazioni, ma le possibilità che in quello spazio vengano messi a dimora alberi con le stesse caratteristiche, si allontana. "Molto difficile. Valuteremo tutte le possibilità", premette l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola.

Quale sarà il futuro dei pini nell’isola pedonale? Dopo l’abbattimento di quattro grandi alberi in viale Dante tra i viali Ariosto e Dei Giardini, la domanda non ha più una risposta scontata. Nella progettazione della futura isola pedonale "il tema è centrale - premette l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. Da una parte abbiamo fatto e continueremo a fare le prove di trazione, dall’altra dobbiamo considerare le alberature nel contesto futuro". Innanzitutto andranno valutate le interazioni con la pavimentazione. "Stiamo valutando le celle vegetative. Si tratta di strutture che vengono messe al di sotto della superficie per consentire all’albero di proseguire lo sviluppo dell’apparato radicale senza rovinare la pavimentazione. Questo sistema funziona molto bene sugli alberi giovani appena piantati, ma dà comunque buono risultati su piante grandi già presenti".

Intanto in viale Dante restano aiuole vuote, ma in municipio pare non abbiano fretta mentre guardano alla riqualificazione complessiva dell’area centrale. Nel tratto di viale Dante dove sono stati abbattuti i pini lo spazio tra edifici e la vicinanza delle aiuole alle palazzine impongono valutazioni sull’opportunità di mettere a sedime grandi alberi. Il Consorzio di viale Ceccarini vorrebbe "mantenere laddove possibile i pini, un elemento identitario della città e del centro" in attesa di capire cosa deciderà la giunta.