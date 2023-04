Pini, altri 4 sotto esame Bufera sulle segnalazioni

Pericolosamente inclinati. Mercoledì sono state eseguite le prove di trazione su quattro pini di viale Dante, sul lato nord di piazzale Ceccarini. Dai giardini del centro alla fine di viale Dante sono ormai sei sette le piante crollate negli ultimi anni. Nei prossimi giorni arriverà il referto sullo stato di salute degli alberi testati. Si moltiplicano intanto le segnalazioni e le lamentele dei riccionesi, non solo per le lungaggini burocratiche, ma anche per le risposte ricevute in municipio dopo le segnalazioni di alberi che appaiono instabili e insicuri. Come lamenta un residente, come prendere in seria considerazione un problema, se il dialogo non è sereno?

Al di là di questo, sulla scia del pino crollato lunedì, giungono altre segnalazioni, tra le quali quella della famiglia Morri, in viale Settembrini, che già lo scorso autunno, notando il cedimento del pino di fronte alla propria casa, ha iniziato a segnalare il caso. A distanza di sei mesi, però, tutto è come prima. "L’albero è talmente inclinato _ osservano gli interessati _ che, a differenza di poco tempo fa, non si riesce più a passare sul marciapiede. Il 18 ottobre abbiamo chiamato il centralino di Geat, che ci ha fatto parlare con un’impiegata. Non vedendo intervenire nessuno, il 14 novembre abbiamo fatto un sollecito, al quale ci è stato risposto che sarebbero venuti, e che avevano trenta giorni di tempo. Il 25 dello stesso mese ci hanno riferito che erano passati a fare un sopralluogo, senza avere però referti". Prosegue: "A dicembre ci hanno poi riferito che erano venuti a potare la pianta, ma che per un’auto parcheggiata non erano riusciti a intervenire. Abbiamo fatto una segnalazione sul portale punto d’ascolto Geat e richiamato. Ci hanno infine comunicato che, secondo i tecnici l’albero non è abbastanza pendente e che non si è mosso ed è sicuro, ma noi abbiamo notato che si è ulteriormente inclinato". Oltre al pino era stato segnalata la situazione e i danni provocati dagli alberi nell’area retrostante dell’ex scuola Catullo. Ieri intanto Isabella Pruccoli, sempre a sue spese e dopo lunga trafila per trovare un escavatore, ha fatto rimuovere le radici del pino crollato lunedì.

Nives Concolino