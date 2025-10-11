Pini, asfalti e illuminazione: i temi al centro del confronto tra Comune e quartiere Torconca

Secondo incontro di "Quartieri in Comune" con i residenti di Torconca e vie delle Regioni: confronto molto partecipato anche in questo caso. Tra le richieste dei cittadini l’intervento sui pini ed il verde. "In questo quartiere abbiamo riqualificato e messo in sicurezza le vie Torconca, Lugo, Arno, Reno, Po, delle Regioni – spiega la Sindaca Franca Foronchi –, ma gli interventi sono stati tanti altri e su più fronti, come quelli sulle scuole, sulle fognature grazie a Hera. Grande attenzione al tema socialità e animazione e infatti per la prima volta questa estate abbiamo organizzato due serate danzanti che hanno avuto grande successo".

Diversi residenti hanno ribadito come i pini, a causa dell’apparato radicale, provochino disagi per l’asfalto, oltre a creare timori e preoccupazioni per quanto riguarda la loro stabilità e il rischio di eventuali cadute di rami. "Procederemo alla loro potatura – ha spiegato la Sindaca insieme con tutti gli Assessori –. Sappiamo tutti molto bene il grande valore e importanza delle alberature ma purtroppo scontiamo oggi scelte fatte decenni fa. I pini sono essenze bellissime ma purtroppo non adeguate al contesto urbano". Tra gli interventi da programmare, l’amministrazione ha incluso il potenziamento dell’illuminazione in alcune vie del quartiere. Nei progetti futuri, invece, la ciclabile di collegamento tra il quartiere e il centro città e la realizzazione di un’area verde attrezzata. Prossima tappa di "Quartieri in Comune", lunedì 20 ottobre, con il quartiere Mare Nord, a Palazzo del Turismo, ore 21.

lu.pi.