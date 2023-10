Pini ‘segnati’, motoseghe già in azione

Cadono i pini di viale Ceccarini. Ieri mattina mentre le commesse passavano il panno sulle vetrine, lungo il viale risuonava il rumore delle motoseghe. Puntuale come previsto nella comunicazione dell’amministrazione comunale, uomini e mezzi sono arrivati recintando il primo micro cantiere all’altezza di Kiko. Il primo pino da abbattere non era vecchio, ma non ha superato le prove di trazione fatte nei mesi scorsi, dunque era a rischio caduta. A fianco un altro, anch’esso segnato e destinato a cadere qualche ora più tardi. Camminando lungo il viale si possono riconoscere gli alberi il cui destino è segnato. C’è un ‘bollo’ arancione a identificarli. Quello davanti a Kiko è stato il primo. Dall’altra parte del viale il pino davanti alle vetrine di Bershka. Non tutti gli alberi da tagliare alla radice sono vecchi. Alcuni sono giovani, ma senza alcun vigore come quello davanti alla banca, qualche decina di metri verso monte. Un altro ‘bollo’ lo si trova a fianco della rampa del sottopasso pedonale, sul lato Rimini. E’ un pino vecchio, grande e storto. Anche per lui sarà la fine.

L’amministrazione comunale ha stimato che serviranno quattro giorni per completare le operazioni. Fino a giovedì incluso, mezzi e operai taglieranno alberi un pezzo alla volta. Mentre lo faranno si sentirà il tonfo dei blocchi di legno quando cadono sulla pavimentazione. I tagli proseguiranno davanti alla Farmacia dell’Amarissimo. La pianta non supererà la giornata di giovedì. Faranno la medesima fine le due, una a fianco dell’altra, a pochi passi d alle vetrine della gioielleria Baleani. Sono piante storte, all’ombra di un condominio alto una ventina di metri. Sul fronte dell’edificio ce n’erano quattro. Le rimanenti due sono state sostituite in passato ma i nuovi alberi non appaiono in gran salute. Altre due piante sono vicino all’incrocio con viale Milano. Una è un tronco secco davanti a Douglas, l’altra è molto inclinata e si trova sul lato opposto del viale. Da giovedì le aiuole rimarranno vuote, ma contrariamente alle prime indicazioni, non saranno eliminate e pavimentate. L’ultima volontà emersa negli uffici del municipio vuole le aiuole al loro posto, con i tronchi segati alla radice. Verranno utilizzate per piantarvi piccole essenze e fiori, divenendo un elemento dell’arredo. Rimane aperta la partita delle nuove piante da mettere a dimora. Tempi al momento non ce ne sono.

Questa mattina arriveranno uomini e mezzi anche in viale Corridoni, ma non avranno motoseghe al seguito. Porteranno le necessarie attrezzature per verificare la stabilità di 12 pini. La decisione nasce dopo il crollo di una grande pianta alcuni mesi fa tra i tavolini dei locali. Non ci furono feriti, ma per il futuro in municipio vogliono basarsi su dati e non sulla fortuna.

Andrea Oliva