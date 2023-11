Pino crolla nel parco durante il mercatino

Attimi di paura ieri mattina al Parco Avventura all’arboreto Cicchetti di Riccione. Erano circa le 11 quando un pino è crollato all’improvviso sulla stradina occupata degli ambulanti a causa delle forti raffiche di vento. E’ successo proprio durante il mercatino a chilometro zero che si tiene ogni martedì: l’area in quel momento era piena di persone intente a comprare frutta, verdura e altri prodotti della terra. Per fortuna in quell’istante sotto la traiettoria dell’albero non c’era nessuno. Un caso, perché la stradina è molto frequentata dai clienti che parcheggiano in viale Massaua e nel posteggio sottostante. Gli addetti ai lavori hanno subito transennato l’area, messa in sicurezza fino a quando il pino è stato tagliato vicino alla radice. Un particolare: la pianta crollata non era collegata ad alcuna struttura del parco (reti, camminamenti o casette).

Non è la prima volta che accade. Un altro pino era crollato pochi mesi fa. Come avverte un cartello ora nell’area si sta effettuando una straordinaria manutenzione. "Sono in corso lavori di smontaggio delle casette su albero, verranno sostituite con il pirates tree village che sarà operativo a marzo con altre novità". Al di là dei lavori, i coltivatori diretti che danno vita al mercatino, reclamano un bagno pubblico.

Nives Concolino