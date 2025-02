Pino crollato in viale dei Mille. Presentato esposto in procura

Un pino crollato e due abbattuti per evitare rischi. Alle civiche di centrodestra più di una cosa non torna su quanto accaduto nella giornata di venerdì in viale dei Mille, tanto da "depositare un esposto presso la procura della Repubblica di Rimini e presso Il Gruppo forestale dei carabinieri della Provincia di Rimini, al fine di richiedere una attenta verifica delle problematiche sottese alla caduta di tale pino, ed al fine di una specifica richiesta di verifica se, nell’agire, vi siano state negligenze tali da poter prefigurare anche, eventualmente, reati penali". Fabrizio Pullè, segretario delle civiche annuncia così l’esposto per fare luce su quanto è avvenuto. Ricordiamo che il pino è crollato all’improvviso in viale dei Mille, finendo con la chioma per occupare anche la corsia del Metromare. Non ci sono stati feriti, ma l’evento avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

"Appare infatti davvero singolare che un pino che dimora da più di 50 anni in quel luogo, anche in assenza di importanti raffiche di vento, ‘decida’ di cadere proprio nel momento in cui, in quel luogo, sono in corso dei lavori di ripristino del marciapiede comunale lì insistente. Ed appare ancora più singolare che il Comune, con un intempestivo comunicato stampa del giorno stesso, ‘avverta’ che si erano accertati anche altri due pini come pericolanti, procedendo poi ad un abbattimento urgente per almeno per uno di essi". In altri termini: "Il comunicato stampa del Comune, ha acuito sospetti e distinguo più che chiarire effettivamente ciò che è accaduto".

Fatte le premesse Pullè passa ad elencare i dubbi emersi. "Non comprendiamo come un intervento minimale ad un marciapiede, e che non coinvolge il rifacimento del piano stradale ma solo l’area del marciapiede, possa portare alla urgente verifica di abbattimento di tre pini, di cui uno, guarda caso, crollato da solo. O i pini in questione erano già considerati pericolanti, oppure, se sono divenuti pericolanti dopo l’intervento al marciapiede, ciò potrebbe prefigurare che l’intervento per il corretto ripristino del marciapiede possa aver toccato l’impianto radicale dei pini stessi". Supposizioni su cui le civiche chiamano a fare la luce carabinieri forestali e procura. "Chi di dovere potrà verificare se tutte le norme siano state correttamente seguite nel caso di specie, e se, soprattutto, gli interventi sui pini non abbiano interessato le radici dei medesimi, compromettendo la stabilità degli alberi".

Andrea Oliva