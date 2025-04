Piogge di ottobre, al via le procedure per risarcire i danni

Contributi per i danni dalle forti piogge dell’ottobre scorso. Il Comune segnala ai cittadini di Bellaria Igea Marina che è ora possibile procedere alla richiesta di Contributo Immediato di Sostegno (CIS): "una misura rivolta ai nuclei famigliari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa risultata allagata". Si tratta, in particolare, di un contributo economico erogato in un primo acconto fino a 3.000 euro, con successivo saldo per un massimo di 5.000 euro totali "per ogni famiglia avente diritto". Per presentare domanda, è sufficiente compilare la modulistica disponibile sul sito della Protezione Civile e consegnarla in Comune, a mano all’Ufficio Protocollo o via posta elettronica certificata a pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it. I documenti sono da compilare e consegnare entro il 30 giugno.