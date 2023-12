Pioggia di medaglie aspettando il galà sulle rotelle

Campionesse a livello nazionale e prossime protagoniste del Gran Gala di Natale sulle rotelle che si terrà al Playhall di Riccione il 20 dicembre. Nell’occasione ci sarà la partecipazione dei campioni mondiali Rebecca Tarlazzi, Roberta Sasso e Gherado Altieri Degrassi. Con loro ci saranno le bambine e giovani pattinatrici riccionesi che si stanno imponendo a livello nazionale. Alla rassegna nazionale gruppi folk organizzata da Pattinaggio Uisp a Mantova, sono piovute medaglie. A podio sono andate Federica Bernardi, Sofia Olivieri e Viola Riccardi nella sezione ‘Baby’. Argento per la squadra delle veterane con Greta Nicoletti, Giulia Sciannimanico, Sofia Lepri e Linda Tonti. Ed infine oro per il piccolo gruppo ‘Green pearl show team’ e l’argento che arriva anche per il piccolo gruppo ‘Art skating’. A guidare le squadre le allenatrici Daniela Fasanella, Alice Cappellini e Barbara Di Ghionno.