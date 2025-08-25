Pioggia e vento disastrosi. A Riccione cadono pini, bloccati i sottopassi

Sottopassaggi allagati, tre pini pluridecennali crollati, decine di rami spezzati e insegne divelte dalle raffiche di vento: è il bilancio del violento nubifragio che ieri mattina, intorno alle 4.50, si è abbattuto su Riccione. La tempesta ha colpito con forza il centro e la zona mare, facendo volare persino brandine e rompendo alcune tende in spiaggia.

I danni maggiori hanno riguardato la viabilità: in viale Giacosa un albero caduto ha ostruito la pista ciclopedonale, mentre altri due grandi pini sono precipitati nel parco Giovanni Paolo II, tra viale Ceccarini e viale delle Magnolie. In soli 30 minuti sono caduti 74 millimetri di pioggia, con picchi di 30 in 10 minuti, un’intensità che ha provocato l’allagamento di diversi sottopassi.

Gli operatori della Protezione civile, Vigili del fuoco, Polizia locale, Geat ed Hera sono intervenuti per rimuovere fango e ostacoli, riaprendo in poche ore le principali arterie e garantendo la percorribilità già in mattinata. Situazione critica nel sottopasso di viale Verdi, dove un’auto è rimasta bloccata: il tempestivo intervento congiunto ha permesso di trarre in salvo gli occupanti senza conseguenze.

Anche i bagnini si sono messi subito al lavoro per rimettere in ordine le spiagge, consentendo ai turisti di tornare al mare già nella stessa giornata. "Ringrazio di cuore chi è intervenuto con rapidità e competenza – commenta la sindaca Daniela Angelini –. Il loro impegno è la migliore garanzia di sicurezza per la nostra comunità".

Nives Concolino