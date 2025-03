Pioggia tuona:: "La Fattoria non è in vendita"

"La Fattoria del mare non è in vendita, l’ho rifatta sei anni fa e me la tengo. Le voci che circolano sulla sua cessione sono del tutto infondate. Non so chi le abbia messe in circolazione, sta di fatto che sono subissato da continue telefonate, anche da parte di albergatori preoccupati, perché convenzionati con noi". A sfogarsi è il ristoratore Sergio Pioggia, allarmato e stanco di dover ripetere a tutti la stessa cosa, ma anche un po’ preoccupato, visto che la notizia si è sparsa anche tra i suoi clienti. "L’ultima telefonata mi è giunta dall’ex assessore Lea Ermeti, che è anche un’albergatrice, così ho deciso di raccontare in pubblico quanto sta accadendo _ premette _. Come tutte le altre volte ho cercato di rassicurare chi mi ha chiamato. Tutti vendono, tutti comprano, ma io finora non ho fatto assolutamente alcuna trattativa con nessuno, né ho intenzione di farla. Non ho preso mai contatti con agenzie immobiliari. Potrei pensarci sopra solo se un domani dovesse arrivare qualcuno che mi offre il doppio di quello che vale il locale. Ribadisco: non è nostra intenzione vendere, l’intera mia famiglia, moglie e due figli, lavorano qui, vivono di quest’attività".

Il tormentone, come lui stesso racconta è cominciato mesi fa, finché negli ultimi tempi con il passaparola le telefonate si sono moltiplicate. "Sono venuto a sapere che alcuni albergatori sono stati invitati a non rinnovare il contratto per i loro clienti a pranzo o cena, perché qualcuno gli ha addirittura giurato che avevo già venduto. Questo succede proprio ora, mentre sto trattando con un’altra decina di hotel che hanno intenzione di chiudere le cucine per cui vogliono mandare i turisti a mangiare da noi. Ne serviamo già una ventina, anche alcuni di questi operatori mi hanno chiamato allarmati. La voce si è sparsa in altri ambienti, compreso ristoratori e rifornitori come la Marr". Pioggia continua a rassicurare tutti, non vorrebbe pagare la voce messa in giro con un danno economico. La sua attività conta oltre 800 posti a sedere e uno staff estivo di 50 dipendenti, mai meno di 40 in inverno, e in buona parte a suo servizio da trent’anni, fin da quando gestiva La Torre, per cui il ristoratore non può permettersi di lasciar passare inosservate certe dicerie. Ma chi le ha messe in giro e perché? "Vorrei saperlo, ma non so dire come si sia diffusa questa bufala _ risponde Pioggia _. La prima telefonata mi è giunta da un ristoratore di Rimini, pensava addirittura che svendessi il ristorante pizzeria per poterlo comprare. Da lì è stato un crescendo, finché si è fatto vivo anche qualcuno che si occupa di compravendite".

Nives Concolino