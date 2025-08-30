Pionieri degli sport elettronici. Il Titano è il primo a dettare legge

San Marino compie un passo decisivo nel panorama degli sport elettronici, posizionandosi come realtà d’avanguardia a livello internazionale grazie all’adozione di una innovativa normativa dedicata agli eSports. Una legge che "rappresenta un unicum – dicono dal governo – nel panorama europeo e internazionale, offrendo un quadro normativo tra i più avanzati al mondo, capace di riconoscere e valorizzare pienamente il comparto degli eSports come ambito competitivo, professionale e imprenditoriale". Gli eSports, oggi riconosciuti come una vera e propria attività sportiva, vedono coinvolti milioni di appassionati in tutto il mondo, con tornei, competizioni e circuiti professionali che generano un impatto economico di rilievo globale. In questo contesto, la Repubblica di San Marino si candida "a diventare punto di riferimento per imprese, professionisti e atleti digitali".

Il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti ha illustrato la visione strategica e gli strumenti normativi della nuova legge, evidenziando le condizioni competitive offerte dal sistema sammarinese per attrarre investimenti e favorire lo sviluppo del settore. Il segretario di Stato all’Istruzione, Teodoro Lonfernini, promotore della legge, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per l’intero sistema Paese. "San Marino – dice Lonfernini – si propone come apripista a livello mondiale, aprendo nuove opportunità di crescita per il territorio, per le imprese e per i giovani". Il presidente della Commissione Esport, Gianluigi Fioriglio, illustra nel dettaglio l’impianto normativo, sottolineandone "l’approccio completo e l’equilibrio raggiunto, capace di includere tutte le figure professionali del settore. "Un traguardo importante – dice il segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri – che ci proietta tra i Paesi pionieri in un settore in rapida crescita, capace di generare opportunità economiche, culturali e sociali. Gli eSports rappresentano non solo una passione condivisa da milioni di giovani nel mondo, ma anche un nuovo linguaggio sportivo e competitivo". "San Marino – dice Marco Gatti – grazie alla propria agilità istituzionale, è riuscita a muoversi con tempestività in un settore in forte espansione come quello degli eSports". La legge sammarinese "è la prima al mondo – spiega Fioriglio – a offrire una regolamentazione completa, agile e certa. Un testo che valorizza l’intero ecosistema – dalle imprese ai player, dai coach agli sviluppatori – e garantisce un contesto equilibrato, professionale e in costante dialogo con l’evoluzione del settore".