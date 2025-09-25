Piove dentro la materna Mariotti. L’ira dei genitori: "Infissi difettosi"

"Alla prima pioggia siamo punto e a capo". È uno sfogo irritato quello che arriva da una di un centinaio di famiglie che portano i propri bambini alla scuola per l’infanzia Mariotti a Morciano di Romagna. Alla scuola in cui, ieri mattina, le lezioni si sono svolte non senza complicazioni legate agli allagamenti verificatisi negli spazi della materna a seguito della mala-tenuta dei nuovi infissi al maltempo che ha colpito la Valconca. Questo quanto denunciano i genitori dei bambini, sottolineando come "non bastava aver iniziato la scuola quattro giorni dopo a causa degli ennesimi ritardi nei lavori. Alla prima pioggia: metà scuola si è allagata, con l’acqua che è entrata dagli infissi appena montati".

Ieri mattina difatti le insegnanti e il personale Ata della Mariotti di Morciano sono state costrette "a far stare seduti nell’aula i nostri figli per tutto il tempo, poiché temevano per la loro incolumità" e quindi scivoloni sui pavimenti bagnati dall’acqua. Non sono bastate difatti le soluzioni di fortuna tentate dalle maestre di prima mattina, quando si sono trovate di fronte alle classi allagate, come asciugamani sotto gli stipiti e ai bordi degli infissi, per fermare le perdite. Perdite che hanno portato un centinaio di famiglie a dirsi "appese alle incompetenze di imprese e tecnici e di fronte a un amministrazione comunale totalmente assente e disinteressata", rincara la dose una mamma attraverso un post su Facebook.

Al termine dell’attività didattica alla scuola materna Mariotti ieri pomeriggio alle 16 si è dunque recata una delegazione dell’amministrazione comunale di Morciano, insieme con i tecnici di Anthea e della ditta incaricata dei lavori, per avere contezza delle infiltrazioni e rilevare i problemi sorti ai nuovi infissi montati nelle scorse settimane. "Prima della ripresa delle lezioni, sia Anthea che la stessa ditta esecutrice avevano garantito al Comune la piena risoluzione di queste criticità a seguito di specifici interventi – ha fatto sapere l’amministrazione –. Il Comune considera quanto accaduto non accettabile, soprattutto perché ha inciso sul regolare svolgimento delle lezioni e ha creato disagi alle famiglie. Per questo motivo, è stato chiesto ad Anthea di valutare anche la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto con la ditta affidataria, alla luce dei continui ritardi e delle problematiche che si sono ripetutamente verificate".