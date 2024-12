Piove nella palestra Carim: "Pronti a intervenire"

Alla Carim piove, ma ancora per poco. L’impianto di via Cuneo, storicamente la seconda palestra del riminese dietro solo allo storico palasport Flaminio, sta per subire importanti interventi al tetto che saneranno una situazione che sta peggiorando di settimana in settimana. Le partite rinviate delle varie società sono sempre più numerose. Tante quelle di settore giovanile, ma anche alcune di gruppi senior. Due dell’Happy Basket di serie B femminile, in entrambi i casi il derby con Cesena. Il primo il 19 ottobre e il secondo mercoledì scorso, 4 dicembre, data scelta per il recupero. Poi anche la serie B di basket in carrozzina, con Riviera Basket Rimini–Icaro Brescia che doveva disputarsi domenica scorsa alle 15. Il motivo è sempre lo stesso: quando piove, l’acqua filtra e cade sul parquet, rendendolo impraticabile. "Sappiamo quante attività sono interessate alla palestra ed è un argomento che ci sta molto a cuore. Stiamo intervenendo per la messa in sicurezza del tetto", dichiara l’assessore allo Sport, Michele Lari. Ci sono anche tempistiche precise, ma pure due ostacoli. Il primo sono le condizioni meteo perché, va da sé, con minaccia di pioggia non si può iniziare il minimo intervento. Il secondo sono le festività natalizie. "Se il materiale utile alla sistemazione della guaina dovesse arrivare in settimana e le condizioni meteo lo permetteranno, interverremo subito – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Morolli –. Sarà tutto pronto entro l’Epifania".

lo. za.