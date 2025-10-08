Piove nell’ospedale Cervesi. Secchi anti-infiltrazioni in corsia

Infiltrazioni d’acqua tamponate con secchi appoggiati a terra. E’ questo ciò che accade da qualche settimana nell’atrio dell’ospedale Cervesi di Cattolica. Perdite davanti agli ambulatori, comparse ormai da tempo, con i pazienti costretti a fare lo slalom tra secchi, stracci poggiati a terra e cartelli gialli che segnalano il paviemento bagnato. Una condizione che non solo compromette il decoro di un luogo pubblico come un ospedale, ma rappresenta anche un serio rischio per la sicurezza di pazienti e personale, soprattutto per anziani e persone con difficoltà motorie.

Il problema è stato più volte segnalato, ma senza risultati e a denunciare la situazione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Flavio Mauro, che definisce quanto accade "inaccettabile per una struttura che dovrebbe garantire il massimo livello di sicurezza". Nonostante le ripetute segnalazioni e interrogazioni consiliari – afferma – le condizioni dell’ospedale non sono cambiate, anzi sono peggiorate". Mauro critica anche l’amministrazione comunale, accusandola di "minimizzare l’entità del problema e di non aver mantenuto la promessa della realizzazione di un nuovo Pronto Soccorso". Il consigliere parla di "progressivo depotenziamento del Cervesi", ricordando "il taglio dell’automedica nella zona sud del distretto sanitario di Riccione". "Continuerò – conclude – a monitorare con il consigliere regionale Nicola Marcello la gestione e lo stato dell’ospedale cattolichino".

f.t.