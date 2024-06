Piove sulle bare a Santarcangelo: partiti i lavori alla camera mortuaria

Corsa ai ripari per sistemare la camera mortuaria dell’ospedale di Santarcangelo. Dove, a causa dei problemi di infiltrazioni d’acqua, si erano verificati gravi episodi. Due settimane e mezzo fa era stato un avvocato, Massimo Ciuffolini, a segnalare quel che era accaduto mentre alcuni amici di famiglia e badanti che avevano assistito sua madre, Lucia Mattani, si erano recati alla camera mortuaria del ’Franchini’ per un ultimo saluto alla donna, deceduta a 93 anni lo scorso 19 maggio. "Mentre erano lì – aveva raccontato Ciuffolini – si sono accorti che il vestito di mia madre era bagnato. Pioveva dal soffitto...".

Il problema delle infiltrazioni alla camera mortuaria era già noto all’Ausl, per questo la direzione si era attivata per procedere con i lavori di sistemazione. Nel frattempo ha piovuto spesso e il problema si è acuito. Ecco perché l’Ausl ha accelerato l’inizio dei lavori. "Come già programmato e anche alla luce dei recenti eventi atmosferici, sono iniziati gli improrogabili lavori di manutenzione per la camera mortuaria dell’ospedale ‘Franchini’ di Santarcangelo – spiega attraverso una nota l’azienda sanitaria – Lavori che rendono necessaria la chiusura della struttura fino al prossimo 15 luglio".

L’intervento "riguarderà in particolare la copertura, l’ingresso e (soprattutto) i locali interni dove vengono esposte le salme. "L’urgenza dei lavori – sottolineano la direttrice degli ospedali di Rimini Santarcangelo Novafeltria, Francesca Raggi, e Ivonne Zoffoli, responsabile del procedimento – si è resa necessaria per fare fronte alle numerose infiltrazioni di acqua che non ci permettono più di utilizzare la struttura in sicurezza, anche a seguito degli ultimi eventi meteorologici". Per tutto il periodo del cantiere la direzione medica provvederà al trasferimento delle salme all’obitorio di Rimini o, in alternativa, alle camere mortuarie di Novafeltria, Riccione e Cattolica.