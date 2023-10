Pirata della strada investe una donna e fugge

Si dà alla fuga dopo aver investito un pedone. Stava percorrendo Strada Monte Olivo a piedi, una sammarinese di 47 anni, quando è stata travolta da un’auto. Brutto incidente lunedì sera, intorno alle 20, a Domagnano. Un impatto tremendo. Tanto che la donna, che si trovava vicino a un’isola ecologica, è sbalzata per diversi metri in avanti, fino a cadere sulla banchina naturale che si trova a bordo strada. Quando le forze dell’ordine, allertate, sono arrivate sul luogo dell’incidente hanno trovato solo la sammarinese a terra, gravemente ferita. Nessuna traccia dell’auto che l’aveva investita. Sono scattate subite le ricerche, mentre la sammarinese è stata trasportata in ambulanza a sirene spiegate al Pronto Soccorso dell’ospedale di Stato. Le ricerche della Polizia Civile, intanto, non sono durate tuttavia molto.

Perché trecento metri più avanti, quindi non distante da quella zona che collega Domagnano a Torraccia, hanno trovato l’automobile che riportava i segni di un incidente. La stessa che il guidatore, un sammarinese di 24 anni, aveva cercato di nascondere dopo il tremendo impatto. Presto gli agenti sono risaliti anche al giovane che ha ammesso di essere il responsabile dell’investimento. Intanto, all’ospedale di Stato, dopo i primi accertamenti dei medici, la 47enne è stata trasferita d’urgenza, in gravi condizioni, all’ospedale Bufalini di Cesena. Ospedale cesenate dove si trova tutt’ora ricoverata. Le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Diverse e importanti le fratture riportate al bacino e alle gambe, oltre a un importante trauma facciale con una prognosi stimata dai medici di 90 giorni. Sul luogo dell’incidente, a Domagnano, gli uomini della Polizia Civile hanno effettuato i rilievi di rito per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Illeso, ma in stato di shock il giovane (sottoposto ad alcoltest) alla guida dell’auto che ha investito la donna per poi darsi alla fuga. Insieme agli agenti della Polizia Civile in Strada Monte Olivo è intervenuta anche una pattuglia della Gendarmeria, insieme agli uomini della Sezione antincendio che hanno illuminato al meglio la zona permettendo ai colleghi di svolgere i necessari rilievi del caso.