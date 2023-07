Il pirata della Villa delle Rose di Misano si difende: "Io aggredito"

Rimini, 21 luglio 2023 – È guerra di testimonianze. Versioni contro versioni su quanto accaduto domenica mattina fuori dalla discoteca Villa delle Rose a Misano, dove un uomo di 49 anni – italiano di nascita ma residente a San Marino – ha caricato come un toro il torero, sul cofano della propria McLaren, un albanese di 38 anni all’apice di una rocambolesca fuga da un gruppo di persone che lo stavano rincorrendo.

Questo il punto fermo, supportato da quanto ripreso da un cellulare, messo sull’accaduto fuori dalla Villa. Una fotografia del momento prima della quale e dopo la quale si stanno sommando una babele di versioni per lo più contrastanti tra loro che aprono per lo più due scenari. Il primo è quello fornito già nei giorni scorsi dal 38enne albanese investito dalla McLaren in fuga a tutto gas. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, ha sostenuto di essere estraneo alla rissa in cui era invischiato il 49enne che lo ha investito e che, in quanto vittima, si trovasse accidentalmente sulla strada dell’auto sportiva alla sua partenza, prima di essere caricato sul cofano, contro il parabrezza, rimediando ferite ritenute guaribili in 20 giorni.

A sinistra: i danni riportati dalla McLaren. A destra: l’investimento fuori dalla Villa delle Rose

A questa versione, ora si sommano nuovi dettagli forniti dal guidatore: l’uomo al volante della McLaren ripreso mentre con la vettura ha investito il 38enne albanese. Il sammarinese in una lettera inviata a GiornaleSM ha infatti sostenuto di essere stato vittima di una banda che quella sera avrebbe seminato il panico alla Villa delle Rose. Il 49enne nella lettera sostiene di essere stato picchiato "senza alcun motivo" e, dopo essere svenuto, di essersi accorto di avere il viso tumefatto, una "maschera di sangue" lo definisce il 49enne. Inoltre, l’uomo ha sostenuto di essere scappato appena possibile a bordo della sua auto "ma la banda voleva distruggere anche quella. Sono stato accerchiato – sostiene ancora nella lettera – quando il mezzo era già in movimento e almeno cinque persone si sono posizionate sopra e intorno minacciando di uccidermi". Calci, pugni, alla carrozzeria e al parabrezza, nel tentativo di aprire le portiere. "Mi volevano ammazzare, non avevo scelta se non fuggire". Fuggire sì, ma investendo quello che non è stato chiarito se fosse un membro della banda o, come sostenuto dal 38enne, un semplice cliente della Villa di passaggio. Non solo. Nella testimonianza del 49enne al volante della McLaren pirata – che si è affidato all’avvocato Temeroli – la banda di aggressori quella stessa sera se la sarebbe presa pure con altre persone, per un computo di tre feriti "almeno".

Un numero che tuttavia, al momento, non risulterebbe (stando ai refertati) ai carabinieri della compagnia di Riccione, che al di là delle versioni e contro-versioni di questi giorni stanno ancora acquisendo elementi attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della Villa per chiarire la dinamica di quanto accaduto quella sera. E, soprattutto, capire se ci siano o meno gli estremi per avviare una vera e propria indagine a carico dei responsabili. Mentre si attendono le querele promesse sia dal 38enne che, ora, dal 49enne.