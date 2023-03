Piromane di Rimini condannato, diede fuoco a otto automobili: "Le incendiavo per rabbia"

Un’Audi Rs6, una Panda, un Doblò e una Giulietta erano state completamente distrutte dal rogo

Rimini, 14 marzo 2023 – Otto vetture date alle fiamme tra il 21 e il 23 febbraio del 2022, di cui quattro andate completamente distrutte. Una vera e propria ‘strage’ di auto quella compiuta dal piromane che poco più di un anno fa aveva seminato il panico nel centro storico di Rimini e in altre zone della città, lasciandosi alle spalle una lunga scia di danni. L’uomo, un 40enne di origine calabrese, senza fissa dimora, è stato condannato ieri mattina dal giudice monocratico del tribunale di Rimini. Nei suoi confronti è stata stabilita una pena di due anni di reclusione, a cui va ad aggiungersi un altro anno di libertà vigilata. Cinque anni era stata la richiesta del pubblico ministero.

Il 40enne, difeso dall’avvocato Viviana Pellegrini, è riuscito ad ottenere la riqualificazione del reato, da incendio a danneggiamento a seguito di incendio. Non sconterà la sua pena in carcere, ma sarà tenuto all’obbligo di presentazione quotidiana alla caserma dei carabinieri di Rimini-Porto, così come stabilito dal giudice. In aula, l’uomo ha giustificato il proprio comportamento spiegando di aver agito in quanto "mosso dalla rabbia", ma di non aver causato del male a nessuno. Il primo raid compiuto dal piromane risale al 21 febbraio, quando ad essere avvolta dalle fiamme era stata una Smart parcheggiata in via XXIII Settembre. Il rogo aveva però attirato l’attenzione di alcune persone, che erano accorse sul posto con un estintore, riuscendo ad evitare un’esplosione che avrebbe potuto avere conseguente ben più drammatiche. Nel mirino del 40enne erano quindi finite un’Audi RS6, una Fiat Panda, un Fiat Doblò e un’Alfa Romeo Giulietta, queste ultime rimaste completamente carbonizzate, mentre una Peugeot 208, una Bmw, una Volvo V40, oltre alla Smart, avevano riportati solamente dei danni.

Le zone della città che avevano visto entrare in scena il piromane erano state l’area di sosta ‘Metropark’, via Cattaneo e piazza Ferrari. Il 18 agosto scorso, al termine di un’indagine durata diversi mesi, il 40enne era stato identificato e arrestato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rimini. Ad incastrarlo i filmati delle telecamere di sorveglianza sparse per il centro storico e altre presenti a bordo degli autobus. Grazie all’analisi dei fotogrammi, era stato possibile ricostruire nel dettaglio gli spostamenti compiuti dal 40enne il 23 febbraio scorso. Determinante anche il confronto fatto sui vestiti da lui indossati quella sera e sul suo particolare modo di camminare. Tutti elementi che alla fine avevano permesso ai carabinieri di stringere il cerchio attorno al sospettato.