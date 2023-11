Piromani in azione in centro a Rimini, a fuoco 5 auto

Rimini, 5 novembre - Piromani in azione ieri sera in centro a Rimini. Il bilancio è di 5 veicoli distrutti dalle fiamme, 4 Fiat Panda e una Peugeot Ranch, e altri danneggiati.

Il tutto è avvenuto tra mezzanotte e un quarto e l'una e quaranta. Il primo incendio è scoppiato in via Circonvallazione meridionale, poi un altro rogo in via Sonnino, il terzo in via Machiavelli, il quarto in via Crispi e l'ultimo in via Roma all'incrocio con via XXII Giugno.

Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate per spegnere gli incendi.

A dare loro una mano anche agenti della polizia di Stato e della polizia locale, che non hanno esitato a intervenire con gli estintori.

Sugli incendi a catena indaga la polizia di Stato. Pochi dubbi che dietro ai roghi ci sia la mano di uno o più piromani.