Piscina a Viserba Cantiere in vista

Un luogo di svago e di incontro per la comunità, realizzato con caratteristiche innovative anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, con soluzioni pensate per contribuire alla mitigazione degli effetti negativi dovuti ai cambiamenti climatici. Unirà funzionalità a naturalizzazione il progetto di valorizzazione del Parco don Tonino Bello, lo spazio di Viserba dove sorgerà la nuova piscina comunale di Rimini, intervento dal valore complessivo di 10,5 milioni di euro co-finanziato attraverso le risorse del Pnrr per 2,1 milioni.

Mentre infatti avanza l’iter procedurale – che seguendo i tempi dettati dal Pnrr prevede la chiusura della gara e l’assegnazione dei lavori entro la fine del mese di marzo, con l’avvio dei cantieri per giugno – l’Amministrazione prosegue nella progettazione dell’area verde che circonda il nuovo impianto sportivo.