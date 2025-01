Piscina coperta con i soldi degli albergatori

Gli albergatori aprono le porte della piscina. E’ un’operazione che si aggira sui 100mila euro quella che Federalberghi, Promhotels, Polisportiva comunale e Comune hanno messo in piedi per coprire la vasca olimpionica all’aperto. I lavori sono partiti. Il 25 gennaio sarà il momento del primo tuffo. Il ‘pallone’ che consentirà di svolgere attività nella vasca lunga 50 metri fino al mese di aprile, accoglierà l’utenza e gli allenamenti delle squadre di nuoto nazionali portate dagli hotel. Pasqua cade quest’anno il 20 aprile. Se il clima non sarà clemente, gli albergatori potranno valutare la possibilità di mantenere il pallone, avendo una freccia in più all’arco delle offerte che la città potrà dare. Per il momento il presidente di Federalberghi, Claudio Montanari, non mette date di scadenza parlando semplicemente "del mese di aprile".

Per Montanari "quella che sta partendo in questi giorni è un’operazione importante che mostra quanto il turismo possa fare bene anche alla quotidianità dei riccionesi". Questo perché fino a ieri lo stadio del nuoto era vietato ai corsisti della città e del territorio quando si svolgevano eventi nazionali o internazionali. E lo sarebbe stato anche nei prossimi tre mesi (periodo in cui la vasca sarà coperta) visto che sono previsti circa 15 giorni di occupazione dello stadio del nuoto da parte di eventi e manifestazioni. In altri tempi la normale utenza dell’impianto avrebbe dovuto rinunciare a tuffarsi in vasca, ma con la copertura cambia tutto. "Abbiamo un polo natatorio invidiabile, capace di calamitare tanti eventi e manifestazioni - riprende Montanari -. Questo ci ha spinto a investire nel nuoto e nell’impianto, e di questo ne avranno un vantaggio anche gli utenti". Tra i costi di smontaggio e smontaggio della struttura, quelli della stessa copertura e il riscaldamento ed energia elettrica necessari a offrire il servizio, in tre mesi l’investimento dovrebbe aggirarsi intorno ai centomila euro. In parte si rientrerà con i corsisti che potranno continuare a fare attività, poi ci saranno le squadre di nuoto nazionali e internazionali portate dagli albergatori in corsie dedicate in vasca. Anche il Comune contribuirà con una quota alla spesa complessiva.

"Lo sport è un settore molto importante per la città e il turismo - sottolinea Montanari -, capace di far lavorare un numero molto alto di hotel in un periodo sempre più lungo dell’anno, basti guardare a cosa sta accadendo con il Playhall".

Andrea Oliva