Piscina di Viserba. I lavori possono ripartire

Le indagini storiche nel sedime della nuova piscina di Viserba si sono concluse. Venerdì nel tardo pomeriggio è arrivato in municipio il via libera da parte della Soprintendenza per la ripresa dei lavori. Lo stop al cantiere era arrivato con il ritrovamento di reperti alcune settimane fa. Le indagini degli archeologi si sono concluse come anche la repertazione del materiale ritrovato negli scavi. Già da domani il cantiere potrà riprendere e in municipio intendono non perdere tempo cercando di recuperare il tempo perso. Per riuscirci è probabile che si ricorra anche a lavori al sabato. "E’ una delle opere più importanti del mandato di legislatura - premette l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli -. Ora i lavori potranno riprendere a pieno ritmo. Vengono confermate le altre scadenze di intervento nell’area, inclusa quella per la qualificazione del parco nell’area della piscina, che potranno partire nella seconda metà del 2024. Anche in questo caso si tratta di un progetto importante del valore di 1,7 milioni di euro che migliorerà il parco realizzando piastre per lo sport e un importate parco inclusivo. Non sarà l’unico parco a essere riqualificato a Viserba. Infatti, già dall’inizio del prossimo anno è in previsione un intervento al parco Alberto Sordi una ventina di anni dalla realizzazione dei primi insediamenti del Peep di Viserba".

Il cantiere della piscina di Viserba era partito a metà luglio. Si tratta di un investimento di 10,5 milioni di euro, cofinanziata con risorse derivanti dal Pnrr per 2,1 milioni di euro a cui si aggiungono 1,4 milioni dal fondo statale per opere con avvio indifferibile. Il nuovo complesso sportivo tra via Sacramora e via Baroni sarà dotato di una vasca principale da 10 corsie, con dimensioni 25 metri per 25. A questa si aggiungono due vasche dedicate all’acqua fitness, avviamento al nuoto per ragazzi e bambini. Tutti gli spazi saranno affiancati da servizi e spogliatoi e saranno realizzati in modo da essere alle persone con disabilità. Sarà presente una tribuna riservata al pubblico per una capienza massima di 150 persone. Sono previsti anche una palestra con spogliatoi, un negozio di articoli sportivi, un punto ristoro e un deposito per le attrezzature in uso alle associazioni sportive che utilizzeranno l’impianto.

Andrea Oliva