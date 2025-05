Piscina di Viserba pronta a giugno, poi il bando per la gestione

Fine lavori a giugno, poi bando per affidare la gestione e via coi tuffi, a inizio 2026. Rush finale per la nuova piscina a Viserba, cuore del programma del Pnrr – sottolinea Palazzo Garampi – assieme ai tre nidi d’infanzia (oltre 250 posti in più per i bimbi, ultimati entro quest’anno), mense scolastiche ampliate, impianti sportivi riqualificati e servizi digitali più accessibili. Sono 32 i progetti che - "in linea con tempistiche prefissate e obiettivi - stanno cambiando il volto della città". Un valore di 40,2 milioni di euro, cui va aggiunto il secondo tratto di Metromare e la settima tranche di Parco del Mare, non finanziati dal Pnrr.

Interventi diversi che toccano sport, mobilità, scuola, inclusione sociale e accessibilità ai servizi comunali. In pillole. Area ex Ghigi: fine lavori del nuovo centro sportivo prevista a dicembre. Stadium di Rimini che si trasformerà in centro federale per la danza sportiva: completamento della riqualificazione "entro l’estate". Oltre a mattoni e infrastrutture, in programma azioni per modernizzare il web e la digitalizzazione comunale.