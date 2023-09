Piscina distrutta dal rogo. Ristoratore a processo

Andrà a processo davanti al giudice monocratico del tribunale di Rimini il ristoratore 72enne accusato di aver innescato l’incendio che tra il 22 e il 23 giugno del 2022 demolì quasi completamente una porzione della piscina "Blue Paradise Beach" di Portoverde, a Misano Adriatico, devastando uffici e deposito e causando danni per circa 50mila euro. Il gestore della piscina, Davide Piccioni, si costituirà parte civile nel processo insieme al sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, in rappresentanza del Comune che è l’ente proprietario dell’impianto per il nuoto. A rappresentare entrambi è l’avvocato Christian Guidi, che si è detto pronto a chiedere che venga contestato anche il reato di interruzione di pubblico servizio trattandosi di una piscina pubblica. Il ristoratore rinviato a giudizio, difeso dall’avvocato Isabella Giampaoli del foro di Pesaro, dal canto suo ha sempre respinto ogni addebito. Stando alle indagini dei carabinieri, che nel giro di qualche giorno erano arrivati all’identificazione del presunto piromane, il movente sarebbe stato legato a dissapori tra il gestore della piscina e il ristoratore, le cui attività si trovano a breve distanza l’una dall’altra. Nel corso di una perquisizione, i militari della compagnia di Riccione avevano ritrovato nelle disponibilità del ristoratore una tanica per la raccolta di olii alimentari simile a quella utilizzata per dar fuoco ai locali della piscina. A ciò si aggiungerebbe la presenza di un video di sicurezza, in possesso degli inquirenti, che mostrerebbe il ristoratore a volto scoperto raggiungere una telecamera e oscurarla con del nastro adesivo. In un primo momento si era pensato che l’attacco incendiario potesse avesse una matrice omofoba, in quanto il gestore dell’impianto aveva in passato ricoperto il ruolo di presidente del circolo Arcigay di Riccione, ma la pista si era ‘sgonfiata’ a seguito delle indagini. Lo stesso gestore aveva inoltre raccontato agli inquirenti di aver ricevuto in passato delle telefonate anonime con allusioni di natura omofoba.