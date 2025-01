Piscina, il Tar spiana la strada al restyling

Rimosso anche l’ultimo ostacolo, prende definitivamente il largo la nuova piscina comunale di Cattolica. Conclusa la battaglia legale, è definitivamente ai nastri di partenza il "project financing" che prevede la riqualificazione della struttura di via Francesca da Rimini "con il fine di rinnovare e migliorare la funzionalità complessiva dell’impianto natatorio e della palestra, nonché migliorare i servizi sportivi da erogare", per un valore complessivo di 600mila euro. Sul progetto, presentato dall’amministrazione comunale nell’autunno del 2023, pendeva la spada di Damocle di un ricorso al Tar di Bologna avanzato da una società con sede a Misano contro il Comune e la società sportiva Aldebaran, autrice della proposta. Con una sentenza di qualche mese ma pubblicata nei giorni, il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia ha però dichiarato irricevibile il ricorso, spinando definitivamente la strada alla realizzazione delle opere.

Al centro della controversia, la gara per l’affidamento in concessione mediante finanza di progetto della ristrutturazione e gestione dell’impianto natatorio comunale. Il ricorso verteva su una serie di atti adottati dall’amministrazione comunale, tra cui la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di finanza di progetto, il bando di gara e la successiva aggiudicazione provvisoria alla società Aldebaran, unico partecipante alla procedura. La società misanese ha contestato la legittimità degli atti di gara, sostenendo che l’impianto natatorio presentasse abusi edilizi non sanati, rendendo impossibile la presentazione di un piano economico-finanziario conforme ai requisiti richiesti. Il Tar ha ribadito che le gare d’appalto e le procedure di finanza di progetto sono assoggettate a regole stringenti in materia di termini e legittimazione processuale. Nel caso di specie, il ritardo nel deposito ha precluso la possibilità di esaminare nel merito le doglianze della ricorrente, rendendo superfluo ogni approfondimento sulle altre questioni. Come dichiarato a novembre dalla sindaca Franca Foronchi, la riqualificazione della piscina è ora "sulla linea del via". Il progetto presentato prevede una serie di interventi manutentivi negli spogliatoi, nelle docce e nei bagni sia della piscina al primo piano che della palestra al piano interrato. Oltre a questo, verrà effettuato un risanamento completo della piscina d’avviamento al nuoto, creato un nuovo ufficio e una zona per corsi di perfezionamento, sarà rifatto il pavimento della palestra e verrà riqualificata l’area del campo da calcetto per destinarla a ginnastica all’aperto con apposite attrezzature.