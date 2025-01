Piscina, un’ondata che vale 100mila presenze

Inaugurata ieri la copertura pressostatica della piscina esterna dello stadio del nuoto di Riccione. Attesa da anni, permetterà di dare continuità a corsi e nuoto libero, in concomitanza dei grandi eventi, venivano sospesi. La copertura sarà attiva a partire dai Criteria di Salvamento previsti dal 27 al 31 gennaio che, con 93 società, porteranno 3.628 presenze. Si tratta di una porzione delle 100mila previste tra inverno e primavera con i campionati in programma nell’intero impianto natatorio.

Se n’è parlato nel corso dell’inaugurazione, presenti l’assessore Simone Imola, il direttore di Promhotels Karin Gelmini, il presidente di Federalberghi Claudio Montanari, Michele Nitti della Polisportiva e Massimiliano Benedetti direttore tecnico, tutti in rappresentanza delle realtà che hanno permesso di realizzare questo progetto con un grande lavoro di squadra, nel quale ognuno ha un suo specifico compito. Nitti ricorda "il notevole sforzo economico fatto dalla Polisportiva per tutte le attività propedeutiche e la gestione". Ne sottolinea la valenza sotto l’aspetto della destagionalizzazione la Gelmini, ricordando che "da gennaio ad aprile è già andato quasi tutto a ruba e sono tanti gli stranieri". "Fare sistema non è semplice, né scontato per un progetto comune, questo approccio fa la differenza", rimarca Montanari. Parla di "accordo fondamentale" Imola che per questa operazione ha messo sul piatto 15mila euro.

Nives Concolino