Piscine, campi da tennis e spiaggia Ex colonia all’asta per 2,5 milioni

di Manuel Spadazzi

Più che una colonia, negli anni è diventata una sorta di villaggio vacanze per i ragazzi. Con campi da calcio e tennis nell’ampio parco esterno, piscine, una sala giochi e persino la spiaggia privata. Un complesso turistico che fa gola a tanti l’ex colonia Bresciana di Torre Pedrera, che verrà messa all’asta per salvare i conti della fondazione ’Villaggio dei ragazzi’ di Maddaloni (in provincia di Caserta), proprietaria della struttura. La prima asta si terrà il 21 febbraio, il prezzo base è stato fissato in 2 milioni e 490mila euro. La vendita dell’ex Bresciana (conosciuta anche come colonia marina Valledrane) rientra nel piano di risanamento avviato dalla fondazione, che ha chiesto e ottenuto un concordato preventivo per ripianare i debiti. Realizzata negli anni Trenta e - dopo i bombardamenti - ricostruita e ampliata a partire dal 1949, l’ex colonia ha una superficie complessiva di oltre 10mila metri quadrati, compresa la dependance. La ’Villaggio dei ragazzi’, fondata da don Salvatore D’Angelo, l’ha sempre gestita e continua a farlo tuttora. Anche quest’estate ha ospitato gruppi di ragazzi per le vacanze. Insomma, lo stabile è tutt’altro che fatiscente. Dopo l’ok del tribunale al piano di concordato preventivo per salvare la fondazione, arrivato l’anno scorso a febbraio, il curatore ha disposto la vendita dell’ex colonia.

Probabile che la prima asta vada deserta, ma non mancano gli interessati. Perché il complesso è piuttosto grande, ha un parco di dimensioni enormi e può vantare anche una spiaggia privata lì a Torre Pedrera. "Purtroppo la spiaggia è inutilizzata già da alcuni anni – dice Fabrizio Bilancioni, titolare dell’hotel El Cid e di uno stabilimento balneare a Torre Pedrera – tant’è che, insieme ad altri, ci eravamo offerti di gestirla in cambio della pulizia e della manutenzione. Purtroppo non è stato possibile". Ora che l’ex colonia andrà all’asta, a Torre Pedrera ci sono imprenditori che stanno pensando di formare una cordata per acquistarla. "Non sarà un’impresa facile, ma sicuramente – fa notare ancora Bilancioni – si tratta di un complesso turistico molto importante. Che, con gli adeguati lavori di ristrutturazione e una buona gestione, può diventare una risorsa per il turismo qui a Torre Pedrera".