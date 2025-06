Piscine e maxi parcheggio. Il piano per il ’triangolone’

Sopra, una grande passeggiata con verde, piste ciclabili, piscine, cupole e dehor per i locali. E sotto (ma non interrato) un parcheggio da oltre 400 posti, che sarà ricavato sotto la grande piastra sopraelevata del nuovo lungomare in zona porto. A spiegare nei dettagli come verrà riqualificata l’area del ’triangolone’ – compresa tra il porto e piazzale Fellini – ci hanno pensato ieri in commissione gli assessori Mattia Morolli (lavori pubblici) e Valentina Ridolfi (demanio) insieme a dirigenti e tecnici. Rispetto al Parco del mare fin qui realizzato, il masterplan per la zona del ’triangolone’ – affidato all’architetto Gianni Ranaulo e al suo studio – prevede "un mix di funzioni" pensate per il turismo, lo sport, il benessere. Gli attuali locali della zona resteranno tutti, tranne il Barge (che verrà demolito), ma saranno riqualificati. E potranno avere, oltre ai tradizionali dehor, anche strutture temporanee come le cupole per poter lavorare tutto l’anno e non più solo d’estate. La riqualificazione riguarderà anche il circolo tennis, con l’ambizione – in futuro – di "poter ospitare tornei importanti a Rimini". Nel progetto del ’triangolone’ sono previste piscine e altri servizi. Si punta a realizzare un beachclub.

Capitolo ex Delfinario. La struttura è ferma al palo per i vecchi abusi edilizi. Ma resta in piedi il progetto di Fondazione cetacea e Club nautico: fare dell’ex Delfinario un ospedale per le tartarughe marine e un centro di sport di mare. Ma il progetto procederà solo dopo l’approvazione del nuovo piano spiaggia. "A luglio terminerà la concertazione con gli enti, poi dopo i pareri di Provincia e Regione il piano spiaggia tornerà in consiglio per l’approvazione definitiva", assicura Ridolfi. Se ne riparlerà a settembre, per il piano spiaggia e per il masterplan del ’triangolone’.