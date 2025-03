Piselli attraverserà l’America in bici: "Così aiuteremo la coop La Goccia"

Con una divisa che strizza l’occhio al costume di Capitan America e un gallo romagnolo sul petto, Angelo Piselli si prepara a una nuova impresa sui pedali. Il ciclista recordman di Villa Verucchio (detiene il primato di attraversamento dell’Italia, 3mila chilometri percorsi in bicicletta in 6 giorni e 13 ore), insieme ai fidi Gianluca Locatelli e Paolo Bronzetti, si sta allenando in vista della mitica Trans America bike race, una delle corse più impegnative al mondo, che partirà dall’Oregon l’1 giugno. Piselli, 61 anni, vicecomandante della polizia locale dell’Unione Rubicone mare, ha iniziato il conto alla rovescia. "A maggio l’allenamento sarà più intenso, 2mila km girando tutta l’Italia per poi farci trovare pronti negli States". Si partirà da Astoria, in Oregon, e si arriverà in Virginia: un coast to coast di 6.724 km, con 55mila metri di dislivello totale. Un’avventura che unirà passione sportiva e solidarietà. L’obiettivo: raccogliere fondi per dotare di una stanza multisensoriale i centri diurni della cooperativa La Goccia di Villa Verucchio.

Per contribuire si può acquistare la maglia tecnica (prodotta da Alexander) al prezzo di 50 euro, o i pantaloncini allo stesso costo. La divisa è la stessa che il terzetto indosserà negli Usa. I capi si possono acquistare nel negozio Black Road di Villa Verucchio, alla cooperativa La Goccia oppure contattando Corrado Cenni (n. 349.1072025) o Davide Fabbri (333.6164010). "Tutti coloro che ci aiuteranno possono essere un po’ supereroi... Come proveremo a esserlo noi sui pedali", dice Piselli.

m.c.