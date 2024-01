Pista ciclabile in viale Abruzzi

Una ciclabile lungo viale Abruzzi. Se a Misano hanno ormai terminato il percorso ciclopedonale che da Scacciano arriva fino al confine, sul territorio riccionese le operazioni erano andate a rilento. Ora si riparte. Lunedì apre il cantiere per la realizzazione del percorso. La costruzione della sede ciclopedonale andrà di pari passo con la sistemazione del fossato, le nuove caditoie e l’illuminazione pubblica. L’intervento è a carico di Società autostrade che ha affidato i lavori alla ditta Cbr di Rimini. Il tratto interessato dai lavori va da viale Caprera fino al percorso esistente a fianco del parcheggio della palestra di viale Abruzzi. L’intervento rientra nel progetto complessivo di realizzazione della pista ciclo-pedonale che collega l’abitato di Scacciano con Riccione. Da lunedì operai e mezzi cominceranno a posare il doppio cordolo di separazione fra pista e sede stradale. La nuova illuminazione sarà spostata sul lato Rimini del viale. Si penserà anche alla riprofilatura del fosso sul lato Cattolica, e alle nuove caditoie per la raccolta di acqua meteorica. Sarà infine asfaltato il tratto di viale interessato dai lavori. Il cantiere dovrà terminare entro aprile. "Con questo intervento - dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - andiamo a dare risposte alla domanda di messa in sicurezza e ripristino del decoro delle strade e di mobilità sostenibile in una zona dove siamo già intervenuti con importanti opere su viale Caprera e viale Ca’ Pronti".