Pista ciclopedonale il Comune batte cassa

Nuova strada di gronda in zona colonie a Igea Marina: il Comune ha chiesto alla Regione, con delibera di giunta del 10 ottobre, un cofinanziamento "per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale in zona colonie". L’amministrazione partecipa per questo al bando regionale per la promozione della mobilità ciclabile per i comuni sotto i 30.000 abitanti. Nel documento si aggiorna il progetto di fattibilità tecnico economica già approvato, "per un importo complessivo, relativo al completamento dell’opera, di euro 4.254.713 di cui 1.009.741 relativi al corpo d’opera ciclopedonale". La strada, fin dal 2020, rappresenta "un progetto di una importante riqualificazione urbana e stradale nella zona colonie a partire dalla creazione di una viabilità alternativa a quella del lungomare con lo scopo di alleggerire i flussi di traffico sul lungomare stesso, rendere accessibili una serie di lotti attualmente interclusi tra la ferrovia e le aree private, dotare questa porzione di territorio di un numero aggiuntivo di parcheggi pubblici, favorire la mobilità leggera con la ciclopedonale.