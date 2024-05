Pista d’atletica. Corrono i lavori

Con il caldo sono iniziati i lavori per la sistemazione della pista di atletica dello stadio Italo Nicoletti. In questi giorni gli operai sono impegnati nello stendere il materiale che completerà la superficie della nuova pista consentendo in futuro di ospitare eventi ufficiali nello stadio riccionese. Procede così la riqualificazione dell’impianto iniziata con la sostituzione del manto sintetico che si era usurato con il passare degli anni. L’inaugurazione del nuovo manto è avvenuta nei primi giorni dell’anno con un torneo di giovanissimi. Ora tocca alla pista che verrà completata con una nuova superficie e poi saranno disegnate le linee. Fatto il campo e rifatta la pista, nel progetto sono previste anche l’efficientamento energetico della centrale termica e la nuova illuminazione dell’impianto che prevede la sostituzione delle lampade con nuove più efficienti e a led.